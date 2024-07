Verdauungsprobleme können bei Katzen verschiedene Auslöser haben und sich auf unterschiedliche Weise bemerkbar machen. Daher ist es wichtig, dass Sie die Anzeichen für Verdauungsprobleme korrekt erkennen.

Ihre Katze hat Schwierigkeiten beim Essen oder Schlucken

Wenn die Speiseröhre Ihrer Katze blockiert ist (z. B. durch einen Haarballen) oder die Muskeln in Speiseröhre oder Magen nicht richtig funktionieren, werden Sie möglicherweise feststellen, dass sie Schwierigkeiten beim Essen oder Schlucken hat.

Sie frisst in dem Fall nur ungern – da es Schmerzen auslösen kann – und wenn sie doch frisst, ist es für sie schwierig oder anstrengend. Sie würgt Nahrung kurz nach dem Fressen plötzlich wieder hoch. Sie hustet, was an unverdautem Futter in der Speiseröhre liegt.

Ihre Katze erbricht oder hat Haarballen

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Katzen gelegentlich erbrechen, besonders wenn sie etwas Falsches gefressen haben. Häufiges Erbrechen, zweimal im Monat oder häufiger, kann jedoch ein Hinweis auf ein schwerwiegenderes Problem wie eine Infektion, eine entzündliche Erkrankung oder ein Geschwür sein. Es gibt jedoch auch andere Gründe, warum Katzen erbrechen. Wenn Ihre Katze erbricht, bringt sie oft erst einige Zeit nach dem Fressen Futter hoch, das im Magen oder in der Galle teilweise verdaut wurde. Dies unterscheidet sich von einem Regurgitieren oder Hochwürgen, das passiv und sofort nach dem Fressen auftritt.

Wenn Ihre Katze ein kompaktes, verfilztes Haarbündel hochwürgt, kann es sein, dass sie unter Haarballen leidet. Diese entstehen, wenn überschüssiges Haar, das bei der Fellpflege aufgenommen wird, im Verdauungstrakt Ihrer Katze zusammenklebt. Normalerweise werden diese Haare verdaut und ausgeschieden. Wenn sich jedoch mehr ansammeln, als der Katzenkörper bewältigen kann, bilden sich Haarballen. Langhaarkatzen sind dafür besonders anfällig, aber auch bei Wohnungskatzen ist dieses Problem groß, da sie viel mehr Zeit mit der Fellpflege verbringen als Freigängerkatzen. Bei einigen Katzen entsteht zwar kein Haarballen, in ihrem Erbrochenen sind aber Haare zu finden.