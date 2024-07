Wodurch zeichnet sich ein gesundes Verdauungssystem einer Katze aus?

Das Verdauungssystem Ihrer Katze spielt für die Gesundheit ihres gesamten Körpers eine entscheidende Rolle. Was fördert die Gesundheit des Verdauungstraktes?

So funktioniert das Verdauungssystem Ihrer Katze

Das Verdauungssystem Ihrer Katze ist für die Verdauung des Futters und die Aufnahme der vom Körper benötigten Nährstoffe zuständig. Im Magen-Darm-Trakt befindet sich die Mikroflora, die aus den sogenannten „nützlichen” Bakterien besteht. Eine ausgewogene Mikroflora trägt zur Verdauungsgesundheit bei, indem sie die allgemeine Gesundheit fördert und die Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Nährstoffen unterstützt. Das Verdauungssystem umfasst auch eine dichte Besiedlung mit Immunsystemzellen, was bedeutet, dass der Magen-Darm-Trakt Ihrer Katze einer der ersten Orte ist, an denen das Immunsystem auf potenzielle Krankheitserreger oder anderes stößt, bei denen eine Immunreaktion ggf. erforderlich ist.

Das Verdauungssystem einer Katze ist möglicherweise empfindlich. In diesem Fall reagiert Ihre Katze empfindlich auf plötzliche Änderungen in ihrer Ernährung und Veränderungen können schnell zu Verdauungsbeschwerden führen. Katzen nehmen in der Regel häufiger und dafür kleinere Mahlzeiten zu sich als Menschen. Eine Katze sucht ihren Fressnapf mehrmals täglich auf und frisst jeweils eine kleine Menge, die dann von ihrem Verdauungssystem verarbeitet wird.