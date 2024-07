Warum verliert meine Katze an Gewicht?

Ihre Katze und Parasiten

Mehrere unterschiedliche Arten von Parasiten können zu einer Gewichtsabnahme bei Ihrer Katze führen. Zwei Arten, Giardien und Kokzidien, verursachen schweren Durchfall, der zu Austrocknung und Gewichtsverlust führen kann. Es ist wichtig, dass Sie einen Tierarzt aufsuchen, wenn Sie glauben, dass Ihre Katze von Parasiten befallen ist. Der Tierarzt kann den Parasiten bestimmen und Sie beraten, wie Sie Ihre Katze (und sich selbst) davor schützen können.

Haarballen und Katzen

Katzen verbringen viel Zeit damit, sich selbst zu pflegen, was ihre Körpertemperatur reguliert und ihr Fell sowie ihre Haut sauber hält. Wenn ihre Haare jedoch nicht richtig über das Verdauungssystem ausgeschieden werden, können sie sich verfangen und Haarballen bilden. Diese verfilzten Haarklumpen können zu Aufstoßen, Verstopfung, Blockaden der Speiseröhre, Appetitverlust und schließlich zu Gewichtsverlust führen.

Vitaminmangel bei Katzen

Gewichtsverlust und dermatologische Probleme können ein Indikator für einen Vitamin-B-Mangel sein, der bei Magen-Darm-Erkrankungen oder bei einer unausgewogenen Ernährung auftritt. Dieses Vitamin ist wasserlöslich und kann nicht im Körper gespeichert werden. Daher muss die Ernährung Ihrer Katze den Vitamin-B-Komplex enthalten, um ein gesundes Fell und eine gesunde Haut zu erhalten.

Wenn die Ernährung Ihrer Katze nicht vollständig und ausgewogen ist, besteht das Risiko eines Mangels an Vitaminen und anderen Nährstoffen. Wenn Ihre Katze an Gewicht verliert und Sie befürchten, dass dies auf einen Vitaminmangel zurückzuführen ist, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Wenn Ihre Katze an Gewichtsverlust leidet, sollten Sie Ihren Tierarzt aufsuchen. Er kann eine vollständige Untersuchung durchführen und direkt auf Ihre Sorgen eingehen. Um sicherzustellen, dass Ihre Katze ein gesundes Gewicht beibehält, sollten Sie regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Tierarzt durchführen und die tägliche Futterportion abwiegen. So können Sie Änderungen in der Futteraufnahme feststellen.