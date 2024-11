Wann und wie solltest du dein Kätzchen entwurmen?

Würmer und Darmparasiten kommen bei Kätzchen so häufig vor, dass es sinnvoll ist, sich im Voraus darüber zu informieren, worauf man achten muss und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Wie bekommen Kätzchen Würmer? Obwohl sie winzig sind, können Kätzchen beim Stillen Würmer aus der Muttermilch aufnehmen, aus der Erde in deinem Garten oder sogar durch die Aufnahme der Eier in Fäkalien, denen sie im Freien begegnen. Zum Glück gibt es mehrere wirksame Behandlungsmöglichkeiten, um die Würmer in deinem Kätzchen zu beseitigen, so dass es für deinen Tierarzt relativ einfach ist, sie zu behandeln.

Die häufigsten Arten von Würmern, die Tierärzte bei Kätzchen finden, sind Spulwürmer, Bandwürmer und Hakenwürmer. Bleiben die Würmer unbehandelt, kann das für junge Kätzchen mit einem unreifen Immunsystem ernsthafte Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Die Einhaltung eines vom Tierarzt empfohlenen Entwurmungsplans, zu dem auch regelmäßige Kotuntersuchungen gehören können, ist Teil des allgemeinen Gesundheitsmanagements und hilft dir, dein Kätzchen wurm- und parasitenfrei zu halten.

Hier sind die Informationen, die du wissen musst, um einen Wurmbefall bei deinem Kätzchen zu verhindern.