Im ersten Lebensjahr eines Kätzchens entwickeln sich Knochen und Muskulatur weiter. Das Kitten wächst und nimmt an Gewicht zu. Es ist jedoch wichtig, dass sie die richtige Menge an Gewicht zunehmen, da Fettleibigkeit bei Katzen zu dauerhaften Gesundheitsproblemen führen kann.

Was sollte ein Kittenfutter bieten?

Die Ernährungsbedürfnisse eines Kätzchens unterscheiden sich von denen einer erwachsenen Katze. Sie brauchen etwa zusätzliche Energie zum Wachsen. Zunächst bekommt Ihr Kätzchen alles, was es braucht, aus der Muttermilch. Sie werden feststellen, dass es stetig wächst und an Gewicht zunimmt. Wenn Sie Ihr Kätzchen dann auf feste Tiernahrung umstellen, sollten Sie bei der Wahl des passenden Futters darauf achten, dass dieses den richtigen Mix essentieller Nährstoffe enthält.

Textur und Geruch einer Nahrung sind für Katzen wichtiger als der Geschmack. Katzen verfügen nur über 500 Geschmacksrezeptoren - der Mensch hat hingegen ca. 9.000. Wählen Sie also ein Katzenfutter, das ihr Kätzchen durch Geruch und Textur anspricht. Geben Sie Ihrem Kätzchen jeden Tag die empfohlene Menge Futter und bieten Sie diese in kleineren Mahlzeiten über den gesamten Tag verteilt an. Frisches Wasser und ein ruhiger Ort zum Fressen sind ebenfalls zwei weitere wichtige Punkte, auf die man achten sollte.

Im Gegensatz zum Menschen benötigen Kätzchen keine Abwechslung in Ihrer Ernährung. Vermeiden Sie es daher, häufig das Futter zu wechseln. Unter keinen Umständen sollten Sie Ihrem Kitten Essensreste geben. Dies ist nicht bedarfsgerecht für Kätzchen, kann zu Verdauungsbeschwerden und Gewichtszunahme führen. Wenn Sie das Futter umstellen müssen, tun Sie dies Schritt für Schritt. Eine plötzliche Umstelung kann zu Verdauungsbeschwerden führen.

Wie kann ich ein gesundes Gewicht für mein Kätzchen unterstützen?

Wählen Sie ein geeignetes Futter füt Kätzchen und kontrollieren Sie das Gewicht bereits im ersten Lebensjahr. Wiegen Sie Ihr Kätzchen jeden Tag, bevor es anfängt, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Es sollte konstant an Gewicht zulegen. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie einen Tierarzt konsultieren. Gegebenenfalls muss zusätzlich zur Muttermilch eine spezielle Kätzchenmilch gegeben werden.

Wiegen Sie Ihr Kätzchen ab einem Alter von etwa zwei Monaten jede Woche oder alle zwei Wochen, um sein Wachstum zu überprüfen – die größte Gewichtszunahme erfolgt im Alter von vier bis fünf Monaten. Ein Kätzchen sollte in dieser Zeit durchschnittlich 100 g pro Woche an Gewicht zulegen.