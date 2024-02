Egal ob aufgrund des Alters oder aus medizinischen Gründen: An bestimmten Punkten im Leben Ihrer Katze ist eine Futterumstellung notwendig.

Wenn Sie das Katzenfutter ändern wollen, gibt es allerdings einige Regeln, die Sie beachten sollten, damit die Umstellung für Ihr Tier so angenehm wie möglich verläuft. Sie sollten Ihre Katze zum Beispiel schrittweise an neue Nahrung heranführen, um mögliche Magenbeschwerden zu vermeiden. Befolgen Sie unsere einfache, auf sieben Tage ausgelegte Anleitung, damit die Umstellung Ihrer Katze auf eine neue Ernährung sicher und behutsam abläuft.