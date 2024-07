Idealerweise sollte es auch dabei helfen, mögliche gesundheitliche Probleme in Schach zu halten. Nassfutter ist ideal für einige dieser Bedürfnisse, während Trockenfutter seine ganz eigenen Vorteile mit sich bringt. Nassfutter erhöht die Flüssigkeitsaufnahme Ihrer Katze, während Trockenfutter zu ihrer Zahnpflege beiträgt. Das intensive Aroma von Feuchtnahrung spricht vor allem wählerische Esser an. Trockenfutter hat andere, praktische Vorteile und kann beispielsweise den ganzen Tag über im Fressnapf bleiben, ohne ungenießbar zu werden. Da Nass- und Trockenfutter unterschiedliche Vorteile für eine Katze bieten, sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihre Katze mit einer Mischung aus beiden Futtersorten zu füttern.