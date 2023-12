KITTEN Stückchen in Gelee

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für Kätzchen? Der beste Start ins Leben beginnt für Kätzchen mit der richtigen Ernährung. Eine Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen unterstützt die Entwicklung und das Wachstum eines Kittens in kritischen Lebensphasen und darüber hinaus. Die Entwöhnung junger Katzen von der Muttermilch kann schwierig sein – insbesondere dann, wenn das Futter nicht speziell auf die Bedürfnisse eines Kätzchens zugeschnitten ist. Aus diesem Grund hat ROYAL CANIN© Kitten in Gelee eine für die Milchzähne von heranwachsenden Kätzchen angepasste Stückchengröße und Textur. Es wird die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Katzenwelpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C wissenschaftlich nachgewiesen unterstützt. Außerdem ist ROYAL CANIN© Kitten in Gelee mit einer Omega-3-Fettsäure (DHA) zur Unterstützung der Gehirnentwicklung und Förderung einer gesunden Sehkraft bei Katzenwelpen angereichert. Mehr Abwechslung für Kitten: Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© Kitten als saftige Stückchen auch in Sauce oder als weiche Mousse erhältlich. Ergänzt wird das Nassfutter für Kätzchen durch ROYAL CANIN© Kitten oder ROYAL CANIN© Kitten Sterilised. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihrer Katze gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© Kitten in Gelee bieten Sie Ihrer jungen Katze eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

