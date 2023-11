PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Perserkatzen? Die Perserkatze hat von allen Katzenrassen das längste und dichteste Fell. Dies bedeutet, dass sie in der Regel mehr Nährstoffe zur Unterstützung der Hautgesundheit über das Futter aufnehmen muss als andere Katzenrassen. Deshalb enthält ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT Katzenfutter einen exklusiven Nährstoffkomplex, der die Barrierefunktion der Haut und damit die Gesundheit von Haut und Fell unterstützt. Aufgrund ihres langen Fells neigen Perserkatzen zur Bildung von Haarballen, was zu Verdauungsbeschwerden führen kann. Mit ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT Katzenfutter können Sie dem entgegenwirken: Es hilft lose, geschluckte Haare auf natürlichem Wege zu beseitigen, die Haarballenbildung zu kontrollieren und den Darmtransit durch ausgewählte Nahrungsfasern (einschließlich des an pflanzlichen Quellstoffen reichen Psylliums) auf natürliche Weise zu stimulieren. Eine gesunde Verdauung wird zudem auch durch hoch verdauliche L.I.P*.-Proteine, Präbiotika sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren erhalten. Hinzu kommt, dass die speziell entworfenen, mandelförmigen Kroketten des ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT Futters durch ihre Form eine optimierte Kontaktfläche haben, die der Perserkatze die Nahrungsaufnahme und das Kauen des Trockenfutters erleichtert. Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT auch als Nassfutter in Form einer weichen Mousse erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen, um sicherzustellen, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. (*L.I.P.: Für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.)

