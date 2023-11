PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Britisch Kurzhaar Katzen? ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Britisch Kurzhaar Katzen (BKH) abgestimmt. Aufgrund des stämmigen Körperbaus der BKH wurde der Proteingehalt des ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT Futters so angepasst, dass es zum Erhalt der Muskelmasse einer Britisch Kurzhaar Katze beiträgt. Das Futter ist außerdem mit L-Carnitin angereichert, einem Nährstoff, der den Fettstoffwechsel unterstützt. Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) sorgen für gesunde Knochen und Gelenke – so kann eine Britisch Kurzhaar ihre normale Aktivität beibehalten. Zudem unterstützt ein speziell entwickelter, ausgewogener Mineralstoffgehalt im Futter die Harnwegsfunktion der BKH. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Britisch Kurzhaar Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT auch als Nassfutter in Soße erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen, um sicherzustellen, dass Ihre BKH die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

Mehr lesen