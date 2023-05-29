MOTHER & BABYCAT
Trockennahrung für Katzen
Alleinfuttermittel für Katzen - speziell für die Mutterkatze und ihre Welpen - Trächtige und säugende Mutterkatzen - Katzenwelpen in der Entwöhnungs- und ersten Wachstumsphase (vom 1. bis zum 4. Monat)
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Willkommen bei Royal Canin
Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Warum ein besonderes Futter für trächtige Katzen und junge Kätzchen? Trächtige Katzen oder solche, die kürzlich einen Wurf hatten, haben spezielle Bedürfnisse in puncto Ernährung. Daher ist es wichtig, dass sie und ihre Kätzchen die richtige Ernährungsunterstützung erhalten, um eine langanhaltende Gesundheit der Mutter und einen bestmöglichen Start für ihre Kitten zu ermöglichen. ROYAL CANIN© MOTHER & BABYCAT ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse der Katzenmutter und ihrer Kitten abgestimmt. Es eignet sich für trächtige bzw. säugende Katzen, sowie für 1 bis 4 Monate alte Kätzchen im ersten Lebensjahr. ROYAL CANIN© MOTHER & BABYCAT ist eine spezielle Ernährungslösung, die an den hohen Energiebedarf von Mutterkatzen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugezeit angepasst ist und eine optimale Entwicklung der Katzenwelpen in der ersten Wachstumsphase unterstützen kann. ROYAL CANIN© MOTHER & BABYCAT enthält einen Nährtstoffkomplex einschließlich der Vitamine E und C, der wissenschaftlich nachgewiesen den Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte von Katzenwelpen unterstützen kann. ROYAL CANIN© MOTHER & BABYCAT ist zudem angereichert mit einer Omega-3-Fettsäure (DHA) zur Unterstützung der Gehirnentwicklung und Förderung einer gesunden Sehkraft bei Katzenwelpen. Mehr Abwechslung für Katzenmutter und Welpen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© MOTHER & BABYCAT auch als Nassnahrung in Form einer köstlichen, besonders weichen Mousse erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassnahrung in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihrer Katze gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© MOTHER & BABYCAT bieten Sie Ihrer Katze eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.
VORTEILE
4B- Strong immune system
Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.
4C- Brain development
Enriched with an omega-3 fatty acid (DHA) to support the kitten’s brain development and promote healthy vision.
4A- Mother & babycat’s health support
MOTHER & BABYCAT is a unique nutritional solution which is adapted to the queen’s high energy needs at the end of gestation and during lactation for optimal development of kittens during the first growth stage.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Kätzchenalter
|1 Monat
|2 Monate
|3 Monate
|4 Monate
|Gewicht
|0,6 - 0,9 kg
|0,8 - 1,2 kg
|1,4 - 2,1 kg
|1,8 - 2,75 kg
|Tagesration
|26g
|45g
|56g
|61g