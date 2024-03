Sie werden feststellen, dass Verhalten, Körperbau und Ernährungsbedarf Ihrer Katze sich im Laufe ihres Lebens verändern. Die ersten Monate im Leben eines Kätzchens sind entscheidend, da es die Welt um sich herum kennenlernt und zu einer gesunden erwachsenen Katze heranwachsen soll. Wenn Sie verstehen, worauf es in diesen Phasen ankommt, können Sie Ihr Bestes tun, um ihm das zu geben, was es braucht, und um ihm den optimalen Start ins Leben zu ermöglichen.

Erste Lebenswoche Ihres Kätzchens

Sobald Ihr Kätzchen geboren ist, beginnt es zu trinken – in den ersten drei Lebenstagen entwickelt jedes Kätzchen eine Vorliebe für eine bestimmte Zitze, an der es von der Mutter gesäugt wird. Während der gesamten Zeit, in der es gesäugt wird, wird es diese bevorzugen. Das Säugen in den frühen Tagen ist sehr wichtig, da Kätzchen die Vormilch (das sogenannte Kolostrum) aufnehmen, eine besondere Milch, die dem Kätzchen beim Aufbau des Immunsystems hilft.

Mit fünf Tagen öffnet das Kätzchen die Augen und nach etwa einer Woche fällt die Nabelschnur ab. Es legt täglich zwischen 10 g und 30 g an Gewicht zu. Daher ist es wichtig, es jeden Tag zu wiegen und das Verhalten seiner Mutter zu beobachten, damit diese es nicht möglicherweise am Säugen hindert.

Zweite Lebenswoche Ihres Kätzchens

Ihr Kätzchen wird bis dahin seine ersten Versuche unternommen haben, sich auf den Beinchen zu halten, aber auch 90 % seiner Zeit mit Schlafen verbringen, da sein Körper schnell wächst. Seine ersten Milchzähne werden durchkommen – 26 an der Zahl – und diese werden erst ab einem Alter von etwa 5 bis 7 Monaten durch bleibende Zähne ersetzt.

Ein 4 Wochen altes Kätzchen

Inzwischen wird Ihr Kätzchen aktiv spielen und herumlaufen und anfangen, Kontakt zu seinen Geschwistern zu aufzunehmen. Es wird langsam Interesse am festen Futter seiner Mutter zeigen, sodass Sie beginnen können, seine nur auf Milch basierende Ernährung nun anzupassen. Dies sollte schrittweise mit einer angefeuchteten Trockenfutterkrokette erfolgen – die entweder in heißem Wasser oder in Milch eingelegt wurde – damit das Kätzchen sie leicht kauen und verdauen kann.