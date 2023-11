KITTEN STERILISED feine Stückchen in Soße

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® STERILISED KITTEN in Soße wurde speziell für die Ernährungsbedürfnisse von kastrierten Kätzchen in der "Entwöhnungsphase" ihres Wachstums entwickelt. Diese Rezeptur ist für 6 bis 12 Monate alte kastrierte Kätzchen geeignet, da sie zu dem Zeitpunkt eine bedeutende Phase durchlaufen, in der sich der Körper und das Verhalten verändert. Diese maßgeschneiderte Nahrung bietet feuchte Stückchen in Soße, die eine optimale Größe, Textur und einen optimalen Geschmack für heranwachsende Kätzchen aufweisen. Sie enthält außerdem einen moderaten Fettgehalt, um das Risiko einer Gewichtszunahme zu verringern, und weist gleichzeitig einen optimalen Gehalt an Proteinen, Kalzium und Phosphor für ein gesundes Wachstum auf. Die Rezeptur enthält außerdem Nährstoffe wie Vitamin C und E, um die Entwicklung von gesunden körpereigenen Abwehrkräften der Kätzchen zu unterstützen. Diese diätetischen Antioxidantien stimulieren nachweislich einen höheren und schnelleren Anstieg der Antikörper nach einer Impfung. Dank einer Kombination aus nützlichen Präbiotika (MOS) und hochverdaulichen Proteinen trägt ROYAL CANIN® STERILISED KITTEN in Soße auch zu einem gesunden Gleichgewicht der Darmflora bei und sorgt so für eine gute Verdauung. ROYAL CANIN® STERILISED KITTEN in Soße wurde entwickelt, um auch den anspruchsvollsten Katzengaumen zufriedenzustellen. Diese Nassnahrung bietet Ihrem kastrierten Kätzchen ein positives sensorisches Erlebnis, unterstützt eine gesunde Flüssigkeitszufuhr und eignet sich perfekt für die Mischfütterung mit ROYAL CANIN® KITTEN Trockennahrungen. Wenn Ihr kastriertes Kätzchen 12 Monate alt ist, benötigt es eine Nahrung, die speziell auf seine Ernährungsbedürfnisse als erwachsene Katze abgestimmt ist. In diesem Stadium können Sie sie auf ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE umstellen, das als Trockennahrung in Form von Kroketten oder als Nassfutter in Soße oder Gelee erhältlich ist.

