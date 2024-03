Das Verhalten Ihres Kätzchens Verstehen

Das Verhalten eines Kätzchens wird stark von anderen beeinflusst. In seinen ersten Wochen und Monaten übernimmt Ihr Kätzchen viele Verhaltensweisen von seinen Wurfgeschwistern und seiner Mutter. Wenn es in seinem neuen Zuhause ankommt, liegt es an Ihnen, das positive Verhalten, das es zeigt, zu verstärken und dafür zu sorgen, dass es sich möglichst wenig negative Verhaltensweisen aneignet.