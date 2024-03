Ein Kätzchen, das bereits von Anfang an mit verschiedenen Menschen Kontakt hatte und an Geräusche und Erfahrungen herangeführt wurde, gewinnt deutlich an Selbstsicherheit und fühlt sich wohler. Die Gewöhnung an neue, unbekannte Menschen und Berührungen ist dabei wesentlich.



Wenn Sie es damit jedoch übertreiben, ist Ihr Kätzchen überfordert und verknüpft die Person oder das Erlebnis negativ. Achten Sie also darauf, dass sich Ihr Kätzchen immer sicher fühlt, und beobachten Sie seine Körpersprache ganz genau.