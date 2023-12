Stellen Sie das Körbchen Ihres Kätzchens an die Stelle, an der es auch im Erwachsenenalter schlafen soll. Die Position lässt sich später nicht so einfach ändern, wenn es sich erst einmal an einen Schlafplatz gewöhnt hat. Das Bett Ihres Kätzchens sollte sich zwar an einem ruhigen Platz befinden, dieser sollte aber möglichst in der Nähe Ihres Wohnbereichs liegen, da Kätzchen gerne das allgemeine Geschehen aus sicherer Entfernung beobachten.