Checklist

Bringen Sie Ihr Kätzchen zunächst separat unter Geben Sie Ihrem Kätzchen Zeit, sich zuerst an seinen eigenen Bereich zu gewöhnen. Stellen Sie sicher, dass es von einem Tierarzt untersucht wurde und die notwendigen ersten Impungen erhalten hat, bevor Sie es mit anderen Haustieren zusammenführen.

Machen Sie Ihren Welpen mit den neuen Gerüchen vertraut Nehmen Sie pro Haustier ein eigenes Tuch und streichen Sie damit sanft über sein Gesicht und Fell. Legen Sie das Tuch dann in den Korb des Welpen, damit er sich an den ungewohnten Geruch gewöhnen kann, bevor Sie die Tiere einander vorstellen.

Lassen Sie es langsam angehen Ihre vorhandenen Haustiere dürfen Ihr Kätzchen zunächst nur beobachten (z. B. durch Glas). Später bringen Sie sie für kurze Zeit und unter Aufsicht in einem neutralen Raum in Kontakt und dehnen die Zeiträume über mehrere Tage langsam aus. Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Haustiere während der Eingewöhnung einen sicheren Ort haben, an den sie fliehen können.

Nehmen Sie Hunde an die Leine Hunde akzeptieren häufig eher Katzenbabys als ältere Katzen. Nehmen Sie Ihren Hund bei der Zusammenführung jedoch an die Leine, und sorgen Sie dafür, dass er ruhig bleibt. Erzwingen Sie keinen Kontakt. Hund und Katze sollten sich in ihrem eigenen Tempo annähern.

Das Verhalten von Katzen respektieren Ihre vorhandenen Katzen fühlen sich möglicherweise von Ihrem Kätzchen bedroht, und es kann Tage oder sogar Monate dauern, bis eine friedliche territoriale Beziehung zustande kommt.