Wann öffnen Kätzchen zum ersten Mal die Augen?

In der ersten Lebensphase sind Kätzchen hilflos. Da sie weder sehen noch hören und auch ihre eigene Körpertemperatur nicht regulieren können, sind sie völlig darauf angewiesen, dass ihre Mutter all ihre Bedürfnisse erfüllt. Die Nabelschnur ist noch vorhanden, und die meisten ihrer Bewegungen sind auf die Mutter gerichtet, um Wärme und Nahrung zu erhalten.

Auch wenn die Augen und Ohren eines Kätzchens geschlossen sind, kann die Exposition gegenüber hellem Licht und lauten Geräuschen zu Seh- und Hörschäden führen.

Ganz am Anfang saugen Kätzchen Kolostrum von ihrer Mutter. Kolostrum ist reich an Antikörpern und unterstützt ihr noch unentwickeltes Immunsystem. In diesem Alter können sie noch nicht urinieren und haben noch keinen Stuhlgang, also muss ihre Mutter sie stimulieren, damit sie ihren Kot absetzen.