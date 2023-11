1. Wachstumsphasen von Kätzchen im Fokus

Das Kätzchenalter vergeht in Windeseile, denn das Wachstum ist rasant. Mit jeder neuen Phase kommen freudige Überraschungen und jede Menge Unterhaltung. Aber all diese Veränderungen bedeuten unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse für die Ernährung Ihres Kätzchens. Als Tierhalter*in ist es wichtig, dass Sie wissen, was sie brauchen, um zu einer gesunden, erfüllten ausgewachsenen Katze heranzuwachsen. Wir möchten Ihnen helfen, zu verstehen, was im winzigen Körper Ihres Kätzchens vor sich geht, und Sie beim Aufbau einer soliden Grundlage für sein zukünftiges Wohlbefinden zu unterstützen.