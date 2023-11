PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Perserkätzchen? Perserkatzenwelpen haben typische Eigenschaften, die bei der Auswahl des Futters berücksichtigt werden müssen. Das Wohlbefinden und Wachstum einer jungen Perserkatze bedarf besonderer Aufmerksamkeit, insbesondere während sich ihr Immunsystem noch in der Entwicklungsphase befindet. ROYAL CANIN© PERSIAN KITTEN ist speziell auf die Bedürfnisse eines Perserkätzchens in puncto Ernährung abgestimmt. Ermöglichen Sie Ihrem Kätzchen einen gesunden Start ins Leben, indem Sie ihm eine ausgewogene und hochwertige Nahrung geben. Züchter haben festgestellt, dass sich das Verdauungssystem von jungen Perserkatzen nur allmählich entwickelt und längere Zeit benötigt, um voll auszureifen. Deshalb folgt ROYAL CANIN© PERSIAN KITTEN einer exklusiven Rezeptur mit hochverdaulichem Protein von höchster Qualität. Es enthält auch einen angepassten Gehalt an Ballaststoffen (inklusive Psyllium) und präbiotische Fasern, die zu einer ausgewogenen Darmflora beitragen. Die Kroketten des ROYAL CANIN© PERSIAN KITTEN Futters sind speziell an die Form des Kiefers eines Perserkatzenwelpen angepasst. Die einzelnen Kroketten sind winzig, rechteckig geformt und haben eine weiche Textur, die die Nahrungsaufnahme und das Kauen erleichtert. Außerdem enthält das Futter einen patentierten Komplex aus Antioxidanzien, einschließlich des wichtigen Vitamins E, die zum Aufbau der natürlichen Abwehrkräfte von Perserkätzchen beitragen.

Mehr lesen