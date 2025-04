Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Sozialisierung Ihres Kätzchens. Denn eine frühzeitige Sozialisierung ist für die Entwicklung eines Kätzchens von großer Bedeutung. In den ersten acht Wochen findet dieser Prozess in der Regel mit der Mutter und den Geschwistern statt. Danach sollten Sie darauf achten, Ihr Kätzchen schrittweise an verschiedene Situationen, Menschen und andere Tiere zu gewöhnen.

Falls Sie ein Kätzchen aus dem Tierheim aufnehmen, können Sie dort erfragen, ob es bereits sozialisiert wurde. Falls nicht, benötigt es möglicherweise mehr Zeit zur Eingewöhnung in sein neues Zuhause und an die neue Umgebung.