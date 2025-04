Ein Umzug kann für Menschen schon stressig genug sein, ganz zu schweigen von Katzen. Nach dem Umzug ist es am besten, Ihre Katze ein paar Wochen lang im Haus zu lassen, während sie sich an ihr neues Zuhause gewöhnt, bevor Sie ihr ermöglichen, ihr Territorium im Freien zu erkunden. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Außenanlagen selbst zu überprüfen: Ist der Garten sicher und frei von Gefahren? Gibt es in der Nähe Risiken, auf die Sie achten sollten, wie z. B. stark befahrene Straßen?

Eine vorsichtige und geduldige Herangehensweise ist auch wichtig, wenn Sie eine Hauskatze zum ersten Mal ins Freie lassen. Es erfordert in der Tat Geduld, Hauskatzen nach draußen zu lassen. Lassen Sie Ihr Tier sich zunächst an sein neues Zuhause gewöhnen und sich vom Umzugsstress erholen. Wenn Sie Ihre Katze zum ersten Mal nach draußen lassen, weil sie neu in Ihrem Haushalt ist, sollten Sie sie mindestens zwei bis drei Wochen lang im Haus halten.