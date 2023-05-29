AGEING 15+
Trockennahrung für Katzen
ROYAL CANIN® AGEING 15+ für Katzen ab dem 15. Lebensjahr - Für die speziellen Bedürfnisse von Senior Katzen
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Willkommen bei Royal Canin
Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
"ROYAL CANIN® AGEING 15+ ist eine Trockennahrung für Katzen ab dem 15. Lebensjahr. ROYAL CANIN® AGEING 15+ wurde für Senior Katzen entwickelt und von ihnen getestet. Es enthält leicht zu kauende Kroketten, um Ihrer Katze ein angenehmes Fütterungserlebnis zu bieten. Diese Formel ist auch sehr schmackhaft.* HealthyAge7™ Advanced Complex Diese Formel mit unserem HealthyAge7™ Advanced Complex bietet eine präzise Nährstoffmischung zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Senior Katzen ab dem 15. Lebensjahr: Appetit & Gewicht: Sehr schmackhaft und hoher Energiegehalt, um den Vorlieben gerechtzuwerden und ein Idealgewicht zu halten. Verdauung: Präbiotische Fasern und hochverdauliche Proteine zur Unterstützung einer optimalen Verdauung. Beweglichkeit: enthält Chondroitin und mehr EPA+DHA* zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und Beweglichkeit. Haut & Fell: Die enthaltenen Linolsäure und Zink tragen zur Erhaltung der Gesundheit von Haut und Fell bei. Nieren: enthält hochwertige Proteine und noch genauer angepassten Phosphorgehalt* zur Unterstützung der Nierengesundheit. Gehirn & Sehkraft: Enthält Tryptophan, EPA+DHA, Taurin und Vitamin A zur Unterstützung der Gehirnfunktion und Sehkraft. Abwehrkraft: Enthält die Vitamine C und E, Taurin, Beta-Carotin und Lycopen zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte. *Vergleiche basieren auf den Unterschieden zwischen den Trockennahrungen ROYAL CANIN® AGEING 15+ und ROYAL CANIN® AGEING 11+. ROYAL CANIN® AGEING 15+ ist in verschiedenen Texturen erhältlich, darunter Stückchen in Soße und besonders weiche Mousse."
VORTEILE
Unterstützt einen gesunden Appetit mit einer sehr schmackhaften und energiereichen Mahlzeit
HealthyAge7™ FOP HealthyAge7™ Advanced Complex 1. NIEREN 2. HAUT & FELL 3. BEWEGLICHKEIT 4. APPETIT & GEWICHT 5. VERDAUUNG 6. GEHIRN & SEHKRAFT 7. ABWEHRKRAFT
Unterstützt die Nierengesundheit mit hochwertigen Proteinen und angepasstem Phosphorgehalt
Präzise Nährstoffformel mit unserem HealthyAge7™ Advanced Complex zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Katzen ab dem 15. Lebensjahr: -Nieren: hochwertige Proteine und angepasster Phosphorgehalt -Haut & Fell: Linolsäure und Zink -Beweglichkeit: EPA+DHA und Chondroitin -Appetit & Gewicht: sehr schmackhaft und hoher Energiegehalt -Verdauung: präbiotische Fasern und hochverdauliche Proteine -Gehirn & Sehkraft: Tryptophan, EPA+DHA, Taurin, Vitamin A -Abwehrkraft: Vitamine C und E, Taurin, Beta-Carotin, Lycopen
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|SLIGHTLY UNDERWEIGHT
|IDEAL WEIGHT
|3
|48g (3/8 cup)
|40g (3/8 cup)
|4
|59g (4/8 cup)
|49g (3/8 cup)
|5
|69g (5/8 cup)
|58g (4/8 cup)
|6
|79g (5/8 cup)
|66g (4/8 cup)
|CAT IDEAL WEIGHT (kg)
|POUCH
|SLIGHTLY UNDERWEIGHT
|IDEAL WEIGHT
|3
|1
|28g (2/8 cup)
|20g (1/8 cup)
|4
|1
|38g (3/8 cup)
|29g (2/8 cup)
|5
|1
|49g (3/8 cup)
|37g (3/8 cup)
|6
|1
|58g (4/8 cup)
|45g (3/8 cup)