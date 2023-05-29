"ROYAL CANIN® AGEING 15+ ist eine Trockennahrung für Katzen ab dem 15. Lebensjahr. ROYAL CANIN® AGEING 15+ wurde für Senior Katzen entwickelt und von ihnen getestet. Es enthält leicht zu kauende Kroketten, um Ihrer Katze ein angenehmes Fütterungserlebnis zu bieten. Diese Formel ist auch sehr schmackhaft.* HealthyAge7™ Advanced Complex Diese Formel mit unserem HealthyAge7™ Advanced Complex bietet eine präzise Nährstoffmischung zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Senior Katzen ab dem 15. Lebensjahr: Appetit & Gewicht: Sehr schmackhaft und hoher Energiegehalt, um den Vorlieben gerechtzuwerden und ein Idealgewicht zu halten. Verdauung: Präbiotische Fasern und hochverdauliche Proteine zur Unterstützung einer optimalen Verdauung. Beweglichkeit: enthält Chondroitin und mehr EPA+DHA* zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und Beweglichkeit. Haut & Fell: Die enthaltenen Linolsäure und Zink tragen zur Erhaltung der Gesundheit von Haut und Fell bei. Nieren: enthält hochwertige Proteine und noch genauer angepassten Phosphorgehalt* zur Unterstützung der Nierengesundheit. Gehirn & Sehkraft: Enthält Tryptophan, EPA+DHA, Taurin und Vitamin A zur Unterstützung der Gehirnfunktion und Sehkraft. Abwehrkraft: Enthält die Vitamine C und E, Taurin, Beta-Carotin und Lycopen zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte. *Vergleiche basieren auf den Unterschieden zwischen den Trockennahrungen ROYAL CANIN® AGEING 15+ und ROYAL CANIN® AGEING 11+. ROYAL CANIN® AGEING 15+ ist in verschiedenen Texturen erhältlich, darunter Stückchen in Soße und besonders weiche Mousse."