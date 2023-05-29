StartseiteKatzenProdukteRetail-ProdukteAGEING 15+ Stückchen in Soße
AGEING 15+ Stückchen in Soße
AGEING 15+ Stückchen in Soße

AGEING 15+ Stückchen in Soße

Feuchtnahrung für Katzen

ROYAL CANIN® AGEING 15+ Stückchen in Soße für Katzen ab dem 15. Lebensjahr - Für die speziellen Bedürfnisse von Senior Katzen

Mehr lesen
Gebindegröße: 12x85 g
19,02 €/kg
Was ist die richtige Portion?

Anzahl

Immer kostenloser Versand
Jederzeit kündbar
Produkt oder Lieferintervall jederzeit ändern
10. Bestellung gratis
Wie funktioniert es?
17,46 €
/ 17,12 €/kg

Warum eine regelmäßige Lieferung abschließen?

Verwalten Sie Ihr Abonnement ganz einfach über Ihr Konto.

Ändern Sie den Lieferintervall oder verschieben Sie das Datum Ihrer nächsten Bestellung.

Produkt wechseln, Verpackungsgröße und Menge jederzeit bearbeiten.

Kündigen Sie jederzeit kostenlos und mit nur einem Klick.

Expertenempfehlungen für Nahrungen

Einfache, flexible und regelmäßige Lieferung

10% Rabatt auf jede regelmäßige Lieferung

Kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert

Individuelle Rabatt Aktionen

Jede 10. Bestellung gratis

Royal Canin Berater*in für alle Fragen zu Ihrem Haustier

Willkommen bei Royal Canin

Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit

Systematische Prüfungen

Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe

Schließen
In den Warenkorb
Kostenlose Lieferung ab 29€ für Einzelkäufe
2-4 Werktage Lieferzeit

PRODUKTDETAILS

"ROYAL CANIN® AGEING 15+ Stückchen in Soße ist eine Feuchtnahrung für Katzen ab dem 15. Lebensjahr. ROYAL CANIN® AGEING 15+ Stückchen in Soße wurde für Senior Katzen entwickelt und von ihnen getestet. Es hat eine leicht zu kauende Textur, um Ihrer Katze ein angenehmes Fütterungserlebnis zu bieten. Diese Formel ist auch sehr schmackhaft.* HealthyAge7™ Advanced Complex Diese Formel mit unserem HealthyAge7™ Advanced Complex bietet eine präzise Nährstoffmischung zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Senior Katzen ab dem 15. Lebensjahr: Appetit & Gewicht: Sehr schmackhaft und hoher Energiegehalt, um den Vorlieben gerechtzuwerden und ein Idealgewicht zu halten. Verdauung: Präbiotische Fasern und hochverdauliche Proteine zur Unterstützung einer optimalen Verdauung. Beweglichkeit: enthält Chondroitin und mehr EPA+DHA* zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und Beweglichkeit. Haut & Fell: Die enthaltenen Linolsäure und Zink tragen zur Erhaltung der Gesundheit von Haut und Fell bei. Nieren: enthält hochwertige Proteine und noch genauer angepassten Phosphorgehalt* zur Unterstützung der Nierengesundheit. Gehirn & Sehkraft: Enthält Tryptophan, EPA+DHA, Taurin und Vitamin A zur Unterstützung der Gehirnfunktion und Sehkraft. Abwehrkraft: Enthält die Vitamine C und E, Taurin, Beta-Carotin und Lycopen zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte. *Vergleiche basieren auf den Unterschieden zwischen den Feuchtnahrungen ROYAL CANIN® AGEING 15+ und ROYAL CANIN® AGEING 11+. ROYAL CANIN® AGEING 15+ ist in verschiedenen Texturen erhältlich, darunter besonders weiche Mousse und als Trockennahrung."

Mehr lesen

VORTEILE

Unterstützt einen gesunden Appetit mit einer sehr schmackhaften und energiereichen Mahlzeit

HealthyAge7™ FOP HealthyAge7™ Advanced Complex 1. NIEREN 2. HAUT & FELL 3. BEWEGLICHKEIT 4. APPETIT & GEWICHT 5. VERDAUUNG 6. GEHIRN & SEHKRAFT 7. ABWEHRKRAFT

Unterstützt die Nierengesundheit mit hochwertigen Proteinen und angepasstem Phosphorgehalt

Präzise Nährstoffformel mit unserem HealthyAge7™ Advanced Complex zur Erhaltung von 7 Dimensionen optimaler Gesundheit und Vitalität bei Katzen ab dem 15. Lebensjahr: -Nieren: hochwertige Proteine und angepasster Phosphorgehalt -Haut & Fell: Linolsäure und Zink -Beweglichkeit: EPA+DHA und Chondroitin -Appetit & Gewicht: sehr schmackhaft und hoher Energiegehalt -Verdauung: präbiotische Fasern und hochverdauliche Proteine -Gehirn & Sehkraft: Tryptophan, EPA+DHA, Taurin, Vitamin A -Abwehrkraft: Vitamine C und E, Taurin, Beta-Carotin, Lycopen

ERNÄHRUNGSINFORMATION