APPETITE CONTROL CARE in Soße

PRODUKTDETAILS

Die Ernährung Ihrer Katze spielt eine wichtige Rolle für ihre Gesundheit. Das ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-Sortiment umfasst speziell angepasste Nahrungen, die für häufige Empfindlichkeiten Ihrer Katze entwickelt wurden. Manchmal verlangen Katzen ständig nach Futter, als ob die Mahlzeiten nicht ausreichen würden. Wenn die Katze jedes Mal, wenn sie bettelt, gefüttert wird, kann dies zu einer Überfütterung führen. Eine angepasste Ernährung kann dazu beitragen, das Hungergefühl zu verringern und ein gesundes Gewicht zu halten. ROYAL CANIN® Appetite Control Care feine Stückchen in Soße ist eine vollständige und ausgewogene Rezeptur, die speziell entwickelt wurde, um das Bettelverhalten zu reduzieren. ROYAL CANIN® Appetite Control Care feine Stückchen in Soße wurde mit einem moderaten Fettgehalt und einem angepassten Energiegehalt entwickelt, um Ihre Katze fit zu halten und gleichzeitig das Risiko einer übermäßigen Gewichtszunahme zu verringern. Der spezielle Feuchtigkeitsgehalt dieser Rezeptur trägt dazu bei, das Hungergefühl von Katzen zu reduzieren, die dazu neigen, um Futter zu betteln. Darüber hinaus ist diese Rezeptur mit L-Carnitin angereichert, einer modifizierten Aminosäure, die bekanntermaßen an einem gesunden Fettstoffwechsel beteiligt ist. ROYAL CANIN® Appetite Control Care hat nachweislich Erfolge erzielt. Unsere Studie* hat gezeigt, dass mehr als 90 % der Tierhalter nach nur 4 Wochen der Fütterung ihrer Katze mit dem Appetite Control Care-Ernährungsprogramm (eine Kombination aus Trocken- und Nassnahrung) über ein reduziertes Bettelverhalten berichteten. ROYAL CANIN® Appetite Control Care ist auch als Trockennahrung erhältlich. Eine Mischung aus Nass- und Trockennahrung sorgt für die Abwechslung, die Katzen lieben. Während Trockennahrung einen Zahnputz-Effekt hat und einfacher zu lagern ist, unterstützt der Feuchtigkeitsgehalt von Feuchtnahrung die Hydratation und die Harnwegsgesundheit. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfangreiches Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Wenn Ihre Katze ROYAL CANIN® Appetite Control Care feine Stückchen in Soße frisst, erhält sie eine vollständige und ausgewogene Ernährung. *Royal Canin-interne Studie

Mehr lesen