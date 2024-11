Warum ein spezielles Futter für kastrierte Katzen mit schwer zu stillendem Appetit? Manche Katzen haben einen nur schwer zu stillenden Appetit und neigen zwischen den Mahlzeiten zum Betteln. Vor allem kastrierte Katzen neigen häufig zu einer vermehrten Futteraufnahme und Bettelverhalten, wodurch das Risiko für Übergewicht steigt. ROYAL CANIN© APPETIT CONTROL CARE Stückchen in Gelee hilft mit einer speziellen Fasermischung das Hungergefühl Ihrer Katze zu reduzieren und dadurch das Sättigungsempfinden zu erhöhen, damit sich Ihre Katze nach der Mahlzeit zufrieden und satt fühlt. In einer internen Studie von ROYAL CANIN© bestätigten 90 % der Katzenhalter nach 4 Wochen der Fütterung mit ROYAL CANIN© APPETITE CONTROL CARE ein vermindertes Bettelverhalten. Übergewicht ist heute das häufigste Ernährungsproblem bei Katzen, und die Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität können gravierend sein. Ein moderater Fettgehalt und ein angepasster Energiegehalt in ROYAL CANIN© APPETITE CONTROL CARE Stückchen in Gelee helfen Ihrer Katze in Form zu bleiben. Der Nährstoff L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihrer Katze gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© APPETITE CONTROL CARE Stückchen in Gelee bieten Sie Ihrer Katze eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.