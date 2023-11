PRODUKTDETAILS

Kätzchen benötigen in den ersten Lebenswochen eine richtige Ernährung, um gesund heranwachsen zu können. Reicht die Muttermilch aufgrund einer hohen Wurfgröße nicht aus oder verweigert die Katzenmutter das Säugen, sollte Milchersatz den Katzenwelpen zugefüttert werden. ROYAL CANIN® BABYCAT MILK kommt der Muttermilch sehr nahe. Das Mikrogranulat stellt sicher, dass es sich in nur fünf Sekunden auflöst und so eine klumpenfreie Zubereitung ermöglicht. Sorgfältig ausgewählte und hoch verdauliche Proteine unterstützen ein gesundes Verdauungssystem. Die Zugabe von Fructo-Oligosacchariden (FOS) hilft, ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora zu erhalten. Ein Antioxidantienkomplex (Vitamin E und C, Lutein, Taurin) und Mannan-Oligosaccharide unterstützen die sich entwickelnden Abwehrkräfte des Kätzchens. Harmonisches Wachstum – Die Zusammensetzung von ROYAL CANIN Babycat Milk ist der Muttermilch so genau wie möglich nachempfunden Gesunde Verdauung – Sorgfältig ausgewählte, hoch verdauliche Proteine, die sich für das Verdauungssystem des Kätzchens eignen Milchpulver – Löst sich sofort und vollständig auf, ohne Rückstände zu bilden ROYAL CANIN Qualitätsversprechen Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihrer Katze gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN BABYCAT MILK bieten Sie Ihrem Katzenwelpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

