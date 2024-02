PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für Britisch Kurzhaar Katzen? ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT in Soße ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Britisch Kurzhaar Katzen (BKH) abgestimmt. Die Britisch Kurzhaar Katze hat einen stämmigen, schweren und muskulösen Körper. Als ein von Natur aus robustes und kräftiges Tier kann eine BKH zu Übergewicht neigen. Das Gewicht dieser Katzenrasse sollte allerdings in erster Linie auf ihren Muskeln basieren, und nicht auf Körperfett. Deshalb sind die richtigen Nährstoffe (sowie die richtige Portionsgröße) für ihre Ernährung und Gesundheit entscheidend. ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT in Soße enthält einen moderaten Energiegehalt und einen angepassten Fettgehalt (3,2 %) für ein wirksames Gewichtsmanagement der BKH. ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT in Soße enthält ausgewählte Nährstoffe und eine Vielzahl an Vitaminen, um nicht nur ein schönes und gepflegtes Fell zu erhalten, sondern auch die Gesundheit der Haut zu unterstützen. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Britisch Kurzhaar Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© BRITISH SHORTHAIR ADULT auch als Trockenfutter in Form von knusprigen Kroketten erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

