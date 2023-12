PRODUKTDETAILS

Die Ernährung Ihrer Katze spielt eine wichtige Rolle für ihre Gesundheit. Das ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-Sortiment umfasst speziell entwickelte Nahrungen, die auf die häufigsten Empfindlichkeiten Ihrer Katze abgestimmt sind. Katzen verbringen einen großen Teil ihres Tages mit der Fellpflege und verschlucken daher eine große Menge an Haaren. Diese abgeschluckten Haare können sich im Verdauungstrakt ansammeln und Haarballen bilden, die entweder erbrochen oder mit dem Stuhl ausgeschieden werden können. Bei manchen Katzen führen die angesammelten Haare zu Unwohlsein und schwerwiegenderen Empfindlichkeiten. ROYAL CANIN® Hairball Care ist eine vollständige und ausgewogene Rezeptur, die speziell entwickelt wurde, um die Haarballenbildung zu reduzieren. Dank einer speziellen Mischung aus natürlichen Ballaststoffen (einschließlich Psyllium) trägt ROYAL CANIN® Hairball Care dazu bei, die Darmpassage auf natürliche Weise zu stimulieren. Dadurch können abgeschluckte Haare leichter mit dem Stuhl ausgeschieden werden, anstatt wieder erbrochen zu werden. Dieses Futter enthält außerdem einen ausgewogenen Anteil an Mineralien, um die Harnwegsgesundheit Ihrer ausgewachsenen Katze zu unterstützen. ROYAL CANIN® Hairball Care hat sich bewährt. Unsere Studie* hat gezeigt, dass diese Nahrung die Bildung von Haarballen bei den teilnehmenden Katzen in nur 14 Tagen reduzierte. ROYAL CANIN® Hairball Care ist auch in 2 verschiedenen Feuchttextturen erhältlich: Feine Stückchen in Soße und Feine Stückchen in Gelee . Eine Mischung aus Feucht- und Trockennahrung sorgt für die Abwechslung, die Katzen lieben. Während Trockennahrung einen Zahnputz-Effekt hat und leichter zu lagern ist, unterstützt der Feuchtigkeitsgehalt von Feuchtnahrung die Hydratation und die Harnwegsgesundheit. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfangreiches Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Wenn Ihre Katze ROYAL CANIN® Hairball Care frisst, erhält sie eine vollständige und ausgewogene Ernährung. *Royal Canin interne Studie

