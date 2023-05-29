INDOOR
Trockennahrung für Katzen
Alleinfuttermittel für Katzen - speziell für ausgewachsene Katzen (vom 1. bis zum 7. Lebensjahr), die im Haus leben
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Willkommen bei Royal Canin
Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Wohnungskatzen neigen dazu, sich weniger zu bewegen als Katzen, die regelmäßig Auslauf im Freien haben. Deshalb ist eine ausgewogene und hochwertige Ernährung mit wertvollen Nährstoffen besonders wichtig für eine optimale Gesundheit. Bewegungsmangel kann zu einer verlangsamten Verdauung und geruchsintensivem Stuhl führen. ROYAL CANIN© INDOOR Katzenfutter enthält hochwertige Proteine (L.I.P.), die speziell aufgrund ihrer hohen Verdaulichkeit ausgewählt wurden. Diese Proteine tragen auch dazu bei, das Stuhlvolumen und die Geruchsintensität zu reduzieren. Der moderate Fettgehalt in dem Futter sorgt außerdem dafür, dass die Kalorienzufuhr auf das Aktivitätsniveau der Wohnungskatze abgestimmt ist. Dies trägt zum Erhalt eines gesunden Gewichts bei. Wohnungskatzen verbringen häufig viel Zeit mit ihrer Fellpflege. Durch den Einsatz von speziellen Nahrungfasern, wie z.B. Psyllium (Flohsamen oder Flohsamenschalen), fördert diese Nahrung ein besseres Ausscheiden geschluckter Haare.
VORTEILE
VERRINGERTER STUHLGERUCH
Bewegungsmangel kann zu einer verlangsamten Verdauung und geruchsintensiven Stuhl führen. Dank hoch verdaulicher Proteinen (L.I.P.*), einem angepassten Faseranteil und ausgesuchter Nährstoffen unterstützt ROYAL CANIN® INDOOR eine gute Verdauung. Es trägt somit zur Verringerung des Stuhlvolumens und der Geruchsintensität des Stuhls bei. (*L.I.P.: Für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.)
ANGEPASSTER ENERGIEGEHALT
Ein angepasster Fettgehalt entspricht den Bedürfnissen von Katzen mit verringerter Aktivität, die nur im Hause leben und hilft, ihr Idealgewicht zu halten.
GESUNDE HARNWEGE
Speziell zur Förderung der Harnwegsgesundheit bei ausgewachsenen Katzen entwickelt.
REDUZIERTE HAARBALLENBILDUNG
ROYAL CANIN® INDOOR fördert dank ausgesuchter Fasern (inkl. Psyllium) eine gute Verdauung sowie das Ausscheiden abgeschluckter Haare.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Katzengewicht
|Idealgewicht
|Übergewichtig
|3 kg
|45 g trocken oder (26 g + 1 Frischebeutel)
|36 g trocken oder (17g + 1 Frischebeutel)
|4 kg
|56 g trocken oder (36 g + 1 Frischebeutel)
|44 g trocken oder (25 g + 1 Frischebeutel)
|5 kg
|65 g trocken oder (46 g + 1 Frischebeutel)
|52 g trocken oder (32 g + 1 Frischebeutel)
|6 kg
|74 g trocken oder (55 g + 1 Frischebeutel)
|59 g trocken oder (40 g + 1 Frischebeutel)