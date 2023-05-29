Wohnungskatzen neigen dazu, sich weniger zu bewegen als Katzen, die regelmäßig Auslauf im Freien haben. Deshalb ist eine ausgewogene und hochwertige Ernährung mit wertvollen Nährstoffen besonders wichtig für eine optimale Gesundheit. Bewegungsmangel kann zu einer verlangsamten Verdauung und geruchsintensivem Stuhl führen. ROYAL CANIN© INDOOR Katzenfutter enthält hochwertige Proteine (L.I.P.), die speziell aufgrund ihrer hohen Verdaulichkeit ausgewählt wurden. Diese Proteine tragen auch dazu bei, das Stuhlvolumen und die Geruchsintensität zu reduzieren. Der moderate Fettgehalt in dem Futter sorgt außerdem dafür, dass die Kalorienzufuhr auf das Aktivitätsniveau der Wohnungskatze abgestimmt ist. Dies trägt zum Erhalt eines gesunden Gewichts bei. Wohnungskatzen verbringen häufig viel Zeit mit ihrer Fellpflege. Durch den Einsatz von speziellen Nahrungfasern, wie z.B. Psyllium (Flohsamen oder Flohsamenschalen), fördert diese Nahrung ein besseres Ausscheiden geschluckter Haare.