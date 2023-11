INDOOR STERILISED 7+ Häppchen in Soße

PRODUKTDETAILS

Wohnungskatzen neigen dazu, sich weniger zu bewegen als Katzen, die regelmäßig Auslauf im Freien haben. Ab dem siebten Lebensjahr setzen zudem die ersten Anzeichen des Alterungsprozesses ein und die Aktivität nimmt weiter ab. Deshalb ist eine ausgewogene und hochwertige Ernährung mit wertvollen Nährstoffen und angepasstem Kaloriengehalt besonders wichtig für eine optimale Gesundheit. ROYAL CANIN© INDOOR STERILISED 7+ Nassfutter wurde genau dafür entwickelt, dass Ihre Wohnungskatze ab 7 Jahren die Nährstoffe erhält, die sie in ihrem Alter braucht. Indem die Aufrechterhaltung der Nierenfunktion unterstützt wird, kann Ihre Katze den ersten Anzeichen des Alterungsprozesses bequem begegnen. Mit gezielt ausgewählten Nährstoffen und einem Antioxidanzienkomplex wie Polyphenolen aus Grünem Tee, angereichert mit Vitamin C, EPA und DHA ist INDOOR STERILISED 7+ genau auf die Bedürfnisse alternder Wohnungskatzen abgestimmt. Omega-3-Fettsäuren wie EPA und DHA können dazu beitragen, gesunde Knochen und Gelenke zu unterstützen und zu erhalten. Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© INDOOR STERILISED 7+ Nassfutter als Stückchen in Soße oder als Gelee erhältlich. Ergänzt wird das Nassfutter für Wohnungskatzen durch die passende Trockennahrung INDOOR STERILISED 7+.

