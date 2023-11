PERSIAN ADULT Mousse

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Perserkatzen? Die Perserkatze hat von allen Katzenrassen das längste und dichteste Fell. Deshalb enthält ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT Nassfutter einen exklusiven Nährstoffkomplex, der die Barrierefunktion der Haut unterstützt und zum Erhalt ihrer Gesundheit sowie des prachtvollen, glänzenden Fells beiträgt. Das ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT Nassfutter hat eine weiche, angepasste Textur für eine optimale Schmackhaftigkeit. Außerdem trägt es zum Erhalt der Verdauungsgesundheit bei. Dafür sorgen ein hoher Gehalt an hochverdaulichen Proteinen und eine spezielle Fasermischung sowie ein genau abgestimmter Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Die Perserkatze ist eine mittelgroße Katze – sie kann durch das üppige Fell mit dichter Unterwolle jedoch größer erscheinen. Neben der Fütterung von Perserkatzen mit ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT Nassfutter empfehlen wir daher, ihr schönes Fell täglich zu pflegen und zu bürsten. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© PERSIAN ADULT auch als Trockenfutter in Form von knusprigen Kroketten erhältlich.

