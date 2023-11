PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Ragdoll Katzen? Die Ragdoll ist eine bemerkenswert schöne Katze mit faszinierenden Augen und einem weichen, seidigen Fell. Die Katzen der Rasse Ragdoll sind groß und liebevoll, sie haben eine verschmuste und gesellige Art und es macht große Freude, Zeit mit ihnen zu verbringen. ROYAL CANIN© RAGDOLL ADULT Katzenfutter hilft, die gesunde Haut und das wohlgepflegte Fell einer Ragdoll-Katze zu erhalten. Dafür sorgt eine Kombination aus ausgewählten Nährstoffen, einschließlich Aminosäuren, Vitaminen und Omega-3- sowie Omega-6-Fettsäuren. ROYAL CANIN© RAGDOLL ADULT Futter ist außerdem zur Unterstützung einer gesunden Herzfunktion mit Taurin angereichert. Der robuste Körperbau und die schweren Knochen der Ragdoll-Katze können für sie, gerade im fortgeschrittenen Alter, beschwerlich sein. Aus diesem Grund ist ROYAL CANIN© RAGDOLL ADULT mit den wertvollen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA (in Fischöl enthalten) angereichert, die zur Unterstützung starker Knochen und gesunder Gelenke dienen. Die speziell entworfenen, pyramidenförmigen Kroketten des ROYAL CANIN© RAGDOLL ADULT Katzenfutters sind auf den breiten Kiefer der Ragdoll-Katze abgestimmt. Sie erleichtern die Nahrungsaufnahme, regen zum intensiven Kauen an und fördern so die Mund- und Zahnhygiene der Katze.

