EARLY RENAL für Katzen

Eine beginnende chronische Nierenerkrankung kann sich bei Katzen durch verschiedene Symptome bemerkbar machen, etwa durch Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit oder häufiges Erbrechen. Steht die Diagnose fest, kann ein auf die Krankheit abgestimmtes Futter die tierärztliche Behandlung begleiten. ROYAL CANIN® Veterinary Diet Feline Early Renal ist als Alleinfutter für Katzen mit einer chronischen Nierenerkrankung in einem frühen Stadium konzipiert und kann dabei helfen, die Nierenfunktion bei ersten Anzeichen einer Schwächung zu unterstützen. Das diätetische Trockenfutter von ROYAL CANIN® hat einen optimalen S/O-Index, was dazu beitragen kann, ein für die Bildung von Kristallen ungünstiges Harnmilieu zu schaffen. Außerdem punktet es mit einem abgestimmten Phosphorgehalt und einer vitalstoffreichen Rezeptur mit Antioxidanzien und wertvollen Omega-Fettsäuren. Das Katzenfutter zeichnet sich durch eine leicht verdauliche Zusammensetzung aus. Es beinhaltet unter anderem Fasern und Präbiotika, die eine normale Verdauungsfunktion unterstützen können. Nicht zuletzt überzeugt ROYAL CANIN® Veterinary Diet Feline Early Renal mit einem guten Geschmack und wird daher von vielen Katzen gut akzeptiert.