GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soße
Feuchtnahrung für Katzen
Diät-Alleinfuttermittel für Katzen
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soße bis zu zwölf Wochen füttern
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
HOHER ENERGIEGEHALT
Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse*, Getreide*, Mineralstoffe, Öle und Fette**, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Hefen. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: *leichtverdauliche Proteinquellen: 49%, **leichtverdauliche Fettquellen: 0,4%.
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 334 IE, Vitamin E: 115 mg, Vitamin C: 47 mg, Taurin: 1,2 g, Eisen (3b103): 7 mg, Jod (3b202): 0,45 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 3,6 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 2 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 20 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 2 g
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 8,1% - Rohfaser: 0,2% - Fettgehalt: 5,7% - Rohasche: 1,9% - Feuchtigkeit: 79,8% - Kalium: 0,18% - Natrium: 0,12% - Omega-3-Fettsäuren: 0,2% - EPA/DHA: 0,1% - Energiegehalt (ME): 966 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|mager
|normal
|übergewichtig
|Katzengewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|145g
|120g
|95g
|2,5 kg
|170g
|145g
|115g
|3 kg
|195g
|165g
|130g
|3,5 kg
|215g
|180g
|145g
|4 kg
|240g
|200g
|160g
|4,5 kg
|260g
|215g
|175g
|5 kg
|280g
|235g
|185g
|5,5 kg
|300g
|250g
|200g
|6 kg
|320g
|265g
|215g
|6,5 kg
|340g
|280g
|225g
|7 kg
|355g
|295g
|235g
|7,5 kg
|375g
|310g
|250g
|8 kg
|390g
|325g
|260g
|8,5 kg
|410g
|340g
|270g
|9 kg
|425g
|355g
|285g
|9,5 kg
|440g
|370g
|295g
|10 kg
|460g
|385g
|305g