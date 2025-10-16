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GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soße
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Feuchtnahrung für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel für Katzen

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Verfügbare Größen

12x85 gg 12x85

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL feine Stückchen in Soße bis zu zwölf Wochen füttern

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VORTEILE

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

HOHER ENERGIEGEHALT

Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.

UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS

Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.

ERNÄHRUNGSINFORMATION