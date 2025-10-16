GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE für Katzen

ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response für eine gesunde Verdauung bei Ihrer Katze. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, um bei Katzen mit chronischer Verstopfung oder ähnlichen Magen-Darm-Problemen für eine optimale Verdauung zu sorgen. Beachten Sie die Empfehlungen Ihres Tierarztes.