GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE für Katzen
Trockennahrung für Katzen
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response für eine gesunde Verdauung bei Ihrer Katze. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, um bei Katzen mit chronischer Verstopfung oder ähnlichen Magen-Darm-Problemen für eine optimale Verdauung zu sorgen. Beachten Sie die Empfehlungen Ihres Tierarztes.
VORTEILE
GEREGELTE DARMPASSAGE
Spezielle Rezeptur (mit hohem Psylliumgehalt) für eine regelmäßige Darmpassage
ANGEPASSTER ENERGIEGEHALT
Angepasster Energiegehalt zum Erhalt eines gesunden Körpergewichts
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Geflügelprotein getrocknet, Reis, Mais, Weizenkleber, Tierfett, Maiskleber, Psyllium (Schalen und Samen; 6%), hydrolysierte Tierproteine, Zichorienpülpe, Mineralstoffe, Eipulver, Sojaöl, Hefenerzeugnisse, Fischöl, mit Zitronensäure veresterte Mono- und Diglyceride von Palmitin- und Stearinsäuren, Fructo-Oligosaccharide (0,47%), Algenöl Schizochytrium sp. (Quelle für DHA), Hefen (Quelle für Mannan-Oligosaccharide; 0,19%), Tagetesmehl. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: 76,5%
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 21500 IE, Vitamin D3: 800 IE, Vitamin E: 510 mg, Vitamin C: 210 mg, Taurin: 2,4 g, Eisen (3b103): 22 mg, Jod (3b201, 3b202): 2,2 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 7 mg, Mangan (3b502, 3b504): 28 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,03 mg - Antioxidantien
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 31,0% - Rohfaser: 3,0% - Fettgehalt: 15,0% - Rohasche: 7,3% - Omega-3-Fettsäuren: 0,71% - EPA/DHA: 0,4% - Energiegehalt (ME): 3903 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|Mager
|Normal
|Übergewichtig
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|39g
|33g
|26g
|2,5 kg
|46g
|38g
|30g
|3 kg
|52g
|43g
|35g
|3,5 kg
|58g
|48g
|39g
|4 kg
|64g
|53g
|43g
|4,5 kg
|69g
|58g
|46g
|5 kg
|75g
|62g
|50g
|5,5 kg
|80g
|67g
|53g
|6 kg
|85g
|71g
|57g
|6,5 kg
|90g
|75g
|60g
|7 kg
|95g
|79g
|63g
|7,5 kg
|100g
|83g
|67g
|8 kg
|105g
|87g
|70g
|8,5 kg
|109g
|91g
|73g
|9 kg
|114g
|95g
|76g
|9,5 kg
|118g
|99g
|79g
|10 kg
|122g
|102g
|82g