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GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE für Katzen
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Trockennahrung für Katzen

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

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Verfügbare Größen

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response für eine gesunde Verdauung bei Ihrer Katze. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, um bei Katzen mit chronischer Verstopfung oder ähnlichen Magen-Darm-Problemen für eine optimale Verdauung zu sorgen. Beachten Sie die Empfehlungen Ihres Tierarztes.

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VORTEILE

GEREGELTE DARMPASSAGE

Spezielle Rezeptur (mit hohem Psylliumgehalt) für eine regelmäßige Darmpassage

ANGEPASSTER ENERGIEGEHALT

Angepasster Energiegehalt zum Erhalt eines gesunden Körpergewichts

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung

ERNÄHRUNGSINFORMATION