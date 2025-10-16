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GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN
GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN

GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN

Trockennahrung für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

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Verfügbare Größen

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zum Ausgleich unzureichender Verdauung und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Leichtverdauliche Ernährung mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern zum Ausgleich unzureichender Verdauung und lebenslang bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse. Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden

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VORTEILE

HYDROLYSIERTES PROTEIN

Hochverdauliches hydrolysiertes (Soja-)Protein zur Reduzierung des Risikos für Futtermittelunverträglichkeiten, die wiederkehrende Magen-Darm Anzeichen verursachen können.

HOHER ENERGIEGEHALT

Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

ERNÄHRUNGSINFORMATION