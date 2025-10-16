GASTROINTESTINAL KITTEN Ultra Soft Mousse
Feuchtnahrung für Katzen
Diät-Alleinfuttermittel für Katzen - Speziell für Katzenwelpen
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL KITTEN besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzenwelpen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL KITTEN besonders weiche Mousse bis zu zwölf Wochen füttern.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
OPTIMALES WACHSTUM
Hohe Energiedichte mit angepasstem Nährstoffgehalt (inkl. Eiweiß und Kalzium), um den Bedarf von Katzenwelpen im Wachstum zu decken.
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Erwachsenengewicht:
|3kg
|4kg
|5kg
|Kitten Alter:
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|1-2 Monate
|136-158g
|148-186g
|180-211g
|3-4 Monate
|202-218g
|235-255g
|274-301g
|5-6 Monate
|218-226g
|258-266g
|305-314g
|7-8 Monate
|196-209g
|236-247g
|276-291g
|9-10 Monate
|174-184g
|211-223g
|248-262g
|11-12 Monate
|159-165g
|195-202g
|229-237g
|Gewicht der Kätzin
|2kg
|5kg
|10kg
|Trächtigkeit
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|ab der 3. Woche
|157g
|302g
|494g
|bis max. 9. Woche
|243g
|467g
|764g
|Erhaltung
|143g
|274g
|449g
|Säugezeit
|nach Bedarf