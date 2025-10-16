GASTROINTESTINAL KITTEN Ultra Soft Mousse

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL KITTEN besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzenwelpen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL KITTEN besonders weiche Mousse bis zu zwölf Wochen füttern.