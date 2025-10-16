GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE für Katzen

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. Niedriger Fettgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung bis zu zwölf Wochen füttern zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms und zunächst bis zu zwei Monaten füttern zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie.