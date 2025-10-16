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GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE Feine Stückchen in Soße
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Feuchtnahrung für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

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Verfügbare Größen

12x85 gg 12x85

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms und zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. Niedriger Fettgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung bis zu zwölf Wochen füttern zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms und zunächst bis zu zwei Monaten füttern zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie.

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VORTEILE

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

MODERATER ENERGIEGEHALT

Mäßiger Kaloriengehalt, um das ideale Gewicht zu halten.

UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS

Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.

ERNÄHRUNGSINFORMATION