RENAL SELECT für Katzen

PRODUKTDETAILS

Gerade ältere Katzen leiden häufig an Nierenerkrankungen, die Ursachen sind unterschiedlich und im Anfangsstadium nicht sofort eindeutig zu diagnostizieren. In jedem Fall sollte auf eine diätische Spezialnahrung dauerhaft umgestellt werden, um die Nieren nicht fortschreitend zu schädigen. Katzen mit Erkrankungen der Nieren haben oft wenig Appetit, dadurch besteht die Gefahr dass die Nahrungsaufnahme zu gering ist. ROYAL CANIN® Renal Select bietet eine langfristige Lösung bei chronischer Niereninsuffizienz. Dank der speziellen Textur mit einer knackigen Hülle und weichem Kern wirkt das Futter auch appetitanregend. Dabei ist der Energiegehalt auch erhöht um ungewünschtem Gewichtsverlust entgegenzuwirken. Die Rezeptur enthält EPA und DHA, einen Antioxidanzienkomplex und der Phosphoranteil ist sehr niedrig. Ein angepasster Gehalt an hochwertigen Eiweißen kann außerdem helfen, die Nieren zu entlasten.

Mehr lesen