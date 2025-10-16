StartseiteKatzenProdukteTierarztprodukteSATIETY WEIGHT MANAGEMENT feine Stückchen in Soße
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT feine Stückchen in Soße
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT feine Stückchen in Soße

SATIETY WEIGHT MANAGEMENT feine Stückchen in Soße

Feuchtnahrung für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

Mehr lesen

Verfügbare Größen

12x85 gg 12x85

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN®SATIETY WEIGHT MANAGEMENT feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Verringerung von Übergewicht. Niedriger Energiegehalt. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. SATIETY WEIGHTMANAGEMENT bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts füttern. Für Katzen wird bei Beginn der Ernährung ein Übergangszeitraum empfohlen. Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden.

Mehr lesen
Produktangaben zum Bild

VORTEILE

EFFIZIENTE GEWICHTSKONTROLLE

Unterstützt eine gesunde Gewichtsabnahme und kann helfen, einer neuerlichen Gewichtszunahme entgegenzuwirken.

KONTROLLE DES BETTELSVERHALTENS

Ernährungskonzept, das eine bessere Sättigung von Katzen zwischen den Mahlzeiten unterstützen kann.

ERHALT DER MUSKELMASSE

Ein hoher Proteingehalt hilft, die Muskelmasse während der Gewichtsabnahme zu erhalten.

ERNÄHRUNGSINFORMATION