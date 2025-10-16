ROYAL CANIN®SATIETY WEIGHT MANAGEMENT feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Verringerung von Übergewicht. Niedriger Energiegehalt. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. SATIETY WEIGHTMANAGEMENT bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts füttern. Für Katzen wird bei Beginn der Ernährung ein Übergangszeitraum empfohlen. Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden.