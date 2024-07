Es kann schwierig sein, die bereits vorhandenen Haustiere mit einem Neuzugang bekannt zu machen. Die Tiere werden untereinander ihre eigene Hierarchie bestimmen, Sie sollten aber nicht zulassen, dass sie sich aggressiv verhalten. Seien Sie geduldig und geben Sie Ihren Haustieren Zeit, denn in dieser Phase wird entschieden, wie das zukünftige Zusammenleben aussehen wird.

Wenn eine Familie ein neues Kätzchen aufnimmt, muss es sich nicht nur an die Menschen gewöhnen, sondern auch eine unbekannte Umgebung entdecken und die bereits im Haushalt lebenden Tiere kennenlernen. Damit es sich in seinem neuen Zuhause schon bald wohl fühlt, muss diese wichtige Phase so stressfrei wie möglich ablaufen. Das gesunde Wachstum und Wohlergehen des Kätzchens hängen davon ab, wie gut die neuen Halter sich in dieser Zeit um sie kümmern und auf sie achten.

Wenn Sie das Kätzchen den anderen Haustieren vorstellen, bleiben Sie die ganze Zeit anwesend, damit Sie eingreifen können, wenn es zu Kämpfen um die nun gemeinsamen Sachen und Räume kommen sollte. Zuvor aber sollten Sie zum Tierarzt gehen. Er wird Ihr neues Kätzchen untersuchen und sicherstellen, dass es keine ansteckenden Keime in sich trägt, die an die anderen Haustiere weitergegeben werden könnten.

Es gibt bestimmte Dinge, die Sie tun können, um das Heranführen eines neuen Kätzchens an vorhandene Katzen und Hunde zu erleichtern. Wir haben im Folgenden einige Punkte zusammengefasst, die Sie beachten sollten, um beiden Seiten die Kennenlernphase zu erleichtern:

Halten Sie Ihr neues Kätzchen in den ersten Tagen von den anderen Haustieren getrennt, damit es seine neue Umgebung nach und nach erkunden kann.

Lassen Sie das Kätzchen – immer noch alleine – einen Raum nach dem anderen entdecken, damit es sich nach und nach mit dem neuen Zuhause vertraut macht und sich nicht aus Angst unter Möbeln versteckt.

Schenken Sie Ihrem/n anderen Haustier(en) viel Aufmerksamkeit und ändern Sie in den ersten Tagen nichts an deren Routine (egal ob Hund oder Katze).

Schenken Sie Ihren vorhandenen Haustieren viel Geborgenheit.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre neue Katze sich in ihrem eigenen Raum (einem ruhigen Raum) sicher fühlen kann.

Reiben Sie in den Räumen, in denen sich das Kätzchen nicht aufhält, den unteren Teil der Wände mit einem Tuch ab, mit dem Sie zuvor Gesicht und Mund des Kätzchens abgewischt haben, damit sich Ihr langjähriges Haustier an dessen Geruch gewöhnen kann.

Ihr Kätzchen an vorhandene Hunde heranführen

Wenn Ihr Hund Katzen bereits kennt und mag, wird die Kennenlernphase viel einfacher ablaufen. Aber solang der Hund gut sozialisiert ist, wird er eine neue Katze bereitwillig akzeptieren. Einige ältere Hunde sind unter Umständen weniger tolerant, können aber trotzdem lernen, mit einer Katze zusammenzuleben. Beim ersten Heranführen sollte der Hund an der Leine gehalten werden und die Katze sich frei bewegen können. Führen Sie mehrere dieser kontrollierten Treffen durch, damit Ihr Hund und Ihre neue Katze schon bald einen Weg finden, friedlich zusammenzuleben.

Sie können dazu beitragen, dass das Aufeinandertreffen reibungslos abläuft, indem Sie: