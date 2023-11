Die ebenso intelligenten wie um Anerkennung bestrebten Dalmatiner sind dank ihrer Persönlichkeit sehr leicht zu erziehen. Da der Dalmatiner allerdings auch relativ sensibel ist, reagiert er am besten auf positive, belohnungsbasierte Erziehung. Am besten ist, den Dalmatiner von Anfang an zu erziehen und gewünschte Verhaltensweisen schon in der Welpenerziehung zu vermitteln. Der Dalmatiner profitiert auch von dieser frühen Sozialisierung, da er Fremden gegenüber misstrauisch und sogar etwas schüchtern sein kann. Andererseits kann er gelegentlich Anzeichen von Aggression gegenüber anderen Hunden zeigen. Daher sind Erziehungskurse insgesamt eine gute Idee. Auch hörgeschädigte Dalmatiner können mithilfe von Handzeichen oder Vibrationshalsbändern erzogen werden. Später bietet es sich an, die Erziehung Ihres Dalmatiners mit Agility- oder Obedience-Kursen fortzusetzen.