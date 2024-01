Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Labrador Retriever sind definitiv keine Stubenhocker in Hundeform. Schwimmen, Spielen – hat gerade jemand Apportieren gesagt? – und lange Spaziergänge mit ihren Lieblingsmenschen … der Labrador ist für alles zu haben. Einschließlich Erziehung. Dank der angeborenen Intelligenz der Rasse sind die Trainingseinheiten in der Regel ein befriedigendes Unterfangen. Die meisten Labradore sind ausgeglichen und verspielt und können, wenn sie einmal trainiert sind, sehr gut mit Kindern umgehen. Der Labrador wird oft als Therapiehund ausgebildet und eignet sich aufgrund seiner Charaktereigenschaften hervorragend als Arbeitshund. Außerdem haben sie ziemlich gute Manieren.

Man sollte jedoch nie vergessen, dass diese Rasse von einer großen Motivation gesteuert wird: ihrem Appetit. Dadurch kann es schwierig werden, das Idealgewicht des Labradors zu halten, vielleicht schwieriger als bei anderen Rassen. Mit einer ausgewogenen auf den Labrador abgestimmten Ernährung, viel Bewegung und einem guten Tierarzt haben Sie jedoch einen gesunden, zufriedenen Hund.

Sie sind ziemlich robust und muskulös und haben einen kräftigen Kiefer und eine eher breite Nase. Ihre meist braunen oder haselnussfarbenen Augen sind voller Sanftheit, Intelligenz und Hingabe. Wenn ein Labrador Retriever seinen Besitzer betrachtet, ist die Verbindung für alle klar erkennbar.

Das Fell des Labradors ist kurz und dick, ohne Wellen, mit einer wetterbeständigen Unterwolle. Die Rasse gibt es in Gelb (von hellcreme bis fuchsrot), Braun oder ganz Schwarz. Ihre Ruten, die sich oft heftig bewegen, sind bei der Geburt ziemlich dick. Das dichte Haar, das die Rute des Labradors vollständig bedeckt, verleiht ihr ein rundes Aussehen,das gemeinhin als „Otterrute“ bezeichnet wird. Guter Rat: Wenn sich ein Labrador freut, Sie zu sehen, stehen Sie seiner Rute nicht im Weg!

Die Rasse der Labrador Retriever ist bekannt für ihr freundliches, liebenswürdiges Temperament und ist äußerst anpassungsfähig an fast jede Wohnsituation. Als Familienhunde warten sie geduldig darauf, dass die Kinder von der Schule nach Hause kommen, und machen sich aufgeregt auf in den Garten, um mit ihnen zu spielen. Obwohl ein Labrador bellt, wenn er seltsame oder laute Geräusche hört, sind sie dennoch keine ausgesprochenen Wachhunde – wenn sie gut sozialisiert sind, sind sie ziemlich frei von Aggressivität und zeigen keine Böswilligkeit gegenüber Menschen oder anderen Haustieren.