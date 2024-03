Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen

Lassen Sie sich von diesem anmutigen Auftreten, der Mähne aus seidigem Haar und der niedlichen Schleife nicht täuschen. Sie sehen vielleicht so aus, als würden sie ständig beim Hundefriseur sitzen, aber der Yorkshire Terrier ist ein robuster, belastbarer und cleverer kleiner Hund. Sie sind ganz und gar Terrier, kühn, furchtlos und hartnäckig, wobei letzteres ein Überbleibsel aus ihrer früheren Jagdzeit ist.

Der Yorkshire Terrier wurde während der industriellen Revolution im Norden Englands gezüchtet (ja, trotz dieser hochmütigen Haltung liegen seine Wurzeln tatsächlich in der Arbeiterklasse) und hatte ursprünglich die Aufgabe, die Bergwerke und Textilfabriken frei von Schädlingen halten. Erst in der späten viktorianischen Zeit wurden sie als Schoßhündchen beliebt – und begannen buchstäblich im Schoß des Luxus in der englischen Oberschicht zu leben.

Seine königliche Haltung lässt sicher vermuten, dass der Yorkshire Terrier schon immer zu Höherem bestimmt war. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine freundliche, verspielte Rasse mit einem neugierigen Wesen, sodass Sie mit einem Yorkie viel Spaß haben können.

Zu den Eigenschaften des Yorkshire Terriers gehört, dass er Aufmerksamkeit liebt und gerne in der Nähe seiner Besitzer bleibt. Er kann, wenn nötig, beschützendes Verhalten an den Tag legen und manche Rassevertreter haben das Potenzial, ein bisschen redselig zu sein. Aus diesem Grund und aufgrund ihrer geringen Größe sind sie besser für Familien mit älteren Kindern geeignet.

Die Rasse ist natürlich bekannt für ihr atemberaubendes, seidiges Fell. Dieses Aussehen wird oft mit einem Haarschmuck abgerundet, damit ihnen die Locken nicht in die Augen fallen. Es gibt aber auch verschiedene modische Haarschnitte. Interessanterweise ist das lange, glatt herabhängende Haar des Yorkshire Terriers außergewöhnlich fein und ähnelt eher Menschen- oder Pferdehaar. Es erfordert tatsächlich etwas Pflege, um es so glänzend wie möglich zu halten, aber der Vorteil des Yorkies ist, dass es sich um eine Rasse handelt, die nicht wirklich haart. Sie können sich das Staubsaugen des Sofas also sparen.

Als eine der kleinsten Hunderassen passt der Yorkshire Terrier aufgrund seiner kompakten Größe gut in die meisten häuslichen Umgebungen. Er ist ein ausgezeichneter Begleiter für Alleinlebende. Der Yorkie gehört zu den langlebigeren Rassen und kann leicht ein hohes Teenageralter erreichen. Kein Wunder also, dass der Yorkshire Terrier zu den beliebtesten kleinen Hunderassen weltweit gehört.