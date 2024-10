Haben Sie bei Ihrem Hund einen Diabetes-Verdacht, ist ein Besuch in der Tierklinik dringend notwendig. Der Tierarzt oder die Tierärztin führen dort eine Anamnese und eine Reihe an Tests durch, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können. Voraussetzung dafür sind sowohl eine Blut- als auch eine Urinuntersuchung.



Blutuntersuchung Bei einer notwendigen Blutuntersuchung kann man in der Tierklinik feststellen, wie gut Ihr Hund seinen eigenen Blutzuckerspiegel regulieren kann. Um den Glukosewert überprüfen zu können, muss Ihr Vierbeiner bei der Blutabnahme nüchtern sein: Er darf also 10 bis 12 Stunden vor dem Klinik-Besuch nicht fressen, nur wenig Wasser trinken und sich nicht anstrengen. Man verabreicht dem Tier zunächst eine Zuckerlösung und misst danach in mehreren Abständen den Blutzuckerwert. Reguliert dieser sich in den Zeiträumen nicht selbst, ist das ein Indiz für Diabetes mellitus. Übrigens ist für die Diagnose ein einziger hoher Blutzuckerwert nicht ausreichend, denn dieser kann auch durch Stress (Stresshyperglykämie) während des Tierarztpraxisbesuchs ausgelöst werden.

Urinuntersuchung Mit Teststreifen prüft man Urin auf den Gehalt von Zucker, der bei einem Nachweis ein deutliches Anzeichen für Diabetes ist. Wichtig zu wissen: Es ist auch möglich, dass Ihr Hund nicht an Diabetes, sondern an einer Nierenerkrankung leidet. Also muss man bei einem Test auch das Urin-Protein-Kreatinin-Verhältnis überprüfen. Ein erhöhter Eiweißgehalt im Urin deutet eher auf ein Nierenleiden als auf Diabetes hin.