Bei Diabetes mellitus leidet Ihre Katze unter einer unzureichenden Produktion von Insulin durch die Bauchspeicheldrüse oder einer unzureichenden Reaktion der Körperzellen auf Insulin. Um den Blutzuckerspiegel zu regulieren ist das Hormon Insulin aber lebenswichtig und Tiere mit Diabetes können Zucker und Kohlenhydrate nicht richtig verwerten.

Bei gesunden Katzen sorgt das Insulin nach der Futteraufnahme für die Regulierung des Blutzuckerspiegels. Die Aufnahme von Glukose (Zucker) erfolgt so aus dem Blut in die Zellen, wo er in Energie umgewandelt werden kann. Bei kranken Tieren ist die Aufnahme von Zucker gestört und er kann nicht effektiv in die Zellen weiter transportiert werden. Die Folge: Ein erhöhter Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) und ein Mangel an Energie.

Ohne eine professionelle Behandlung durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin kann Diabetes bei Katzen lebensbedrohlich werden.