Die Erfolgschancen bei der Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion bei Hunden hängen stark von deren Ursprung ab. Die Behandlung einer ernährungsbedingten Hyperthyreose zeigt oft positive Ergebnisse – wenn die Nahrung entsprechend angepasst wird. Schilddrüsentumore machen die Therapieerfolge weniger vorhersehbar, besonders wenn Metastasen vorliegen.

Unbehandelt kann die Schilddrüsenüberfunktion beim Hund zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen: Dazu gehören z. B. Haut- und Fellprobleme, Herz- und Nierenschäden, aber auch eine Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte.

Da die frühzeitige Diagnose und Behandlung entscheidend ist: Lassen Sie Ihren vierbeinigen Freund in regelmäßigen Intervallen in der Tierarztpraxis untersuchen und beobachten Sie jegliche Veränderungen seines Verhaltens oder seiner Gesundheit. Denn nur so können Sie mögliche Herausforderungen rechtzeitig erkennen und konsequent angehen.