Zunächst einmal: Tief durchatmen und nicht in Panik verfallen! Erbrechen gehört zu den häufigsten Gesundheitsproblemen bei Hunden und tritt oft im Zusammenhang mit einer einfachen Magen-Darm-Infektion auf – insbesondere, wenn der Hund gleichzeitig Durchfall hat. Dennoch sollten Sie immer Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin kontaktieren und die Symptome sowie mögliche Ursachen schildern. So kann schnell geklärt werden, ob ein Besuch in der Praxis notwendig ist.

Wenn Sie dann sicher wissen, dass beispielsweise eine einfache Infektion oder eine ungewohnte Stresssituation die Ursache für das akute Unwohlsein Ihres Tieres ist, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hund sich schneller erholt. Besonders wichtig ist die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr, da Hunde durch häufiges Erbrechen schnell austrocknen können. Bieten Sie Ihrem Hund daher regelmäßig Flüssigkeit an. Gleichzeitig sollten Sie Ihrem Hund ausreichend Ruhe gönnen und ihn mit kuscheligen Decken schön warmhalten.

Wichtig: Behalten Sie Ihren Liebling ständig im Auge - bei Erbrechen besteht Erstickungsgefahr!